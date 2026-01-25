Pasquale Carlomagno e Maria Messenio trovati impiccati in casa chi erano i genitori del killer di Federica Torzullo La lettera lasciata all' altro figlio

Pasquale Carlomagno e Maria Messenio, trovati impiccati in casa ad Anguillara, erano genitori del sospetto coinvolto nel caso di Federica Torzullo. Maria Messenio, assessora alla Sicurezza e Legalità del Comune, era una figura pubblica nota nel territorio. La vicenda si è sviluppata anche attraverso una lettera lasciata all’altro figlio, rivelando aspetti importanti sulla famiglia e sulla situazione.

Pasquale Carlomagno e Maria Messenio sono stati trovati impiccati in casa, ad Anguillara. Lei era assessora alla Sicurezza e Legalità del Comune di Anguillara Sabazia. Il padre era titolare di una impresa. Il figlio è accusato dei reati di omicidio aggravato e occultamento di cadavere della moglie Federica Torzullo, trovata senza vita la scorsa domenica dopo diversi giorni di ricerche. «Sono sconvolto, erano bravissime persone». Questo il commento a caldo dell’avvocato Andrea Miroli, difensore di Claudio Carlomagno, appresa la notizia. L'allarme della zia e la lettera E' stata la zia di Claudio Carlomagno a dare l'allarme dopo che non riusciva a contattare i genitori del reo confesso per il femminicidio della Torzullo. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Femminicidio di Federica Torzullo, trovati impiccati i genitori di Claudio Carlomagno: si sono tolti la vita. Trovata una lettera per l'altro figlioA Anguillara Sabazia, i genitori di Claudio Carlomagno, Pasquale e Maria, sono stati trovati deceduti, impiccati nella loro abitazione.

