Pasquale Carlomagno e Maria Messenio chi erano i genitori di Claudio trovati morti ad Anguillara Sabazia L' ultimo messaggio | Scusate per quello che ha fatto nostro figlio

Pasquale Carlomagno e Maria Messenio, genitori di Claudio Carlomagno, sono stati ritrovati morti ad Anguillara Sabazia. La loro morte segue l'arresto di Claudio, accusato di aver ucciso la moglie Federica Torzullo. L'ultimo messaggio lasciato dai genitori recitava: «Scusate per quello che ha fatto nostro figlio». Questa vicenda ha suscitato attenzione per le sue implicazioni familiari e investigative.

Trovati morti i genitori di Claudio Carlomagno, arrestato con l'accusa di aver ucciso la moglie Federica Torzullo ad Anguillara Sabazia. Pasquale Carlomagno e Maria Messenio sono stati trovati nella loro villetta impiccati nella giornata di sabato. Sul posto sono in corso i rilievi dei Carabinieri. La donna era assessore alla Sicurezza del Comune di Anguillara e si era dimessa dopo il ritrovamento del corpo della nuora e l'arresto del figlio. E' stata la zia di Claudio Carlomagno a dare l'allarme dopo che non riusciva a contattare i genitori del reo confesso per il femminicidio di Federico Torzullo. 🔗 Leggi su Leggo.it

Pasquale Carlomagno e Maria Messenio impiccati, la lettera lasciata all'altro figlio: non avrebbero retto al dolorePasquale Carlomagno e Maria Messenio, i genitori di Claudio Carlomagno, avrebbero lasciato una lettera indirizzata al loro altro figlio, Davide Carlomagno, in cui avrebbero dato ... ilmattino.it

