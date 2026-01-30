Federica Torzullo la decisione del sindaco di Anguillara per il funerale dei coniugi Carlomagno

Sabato 31 gennaio ad Anguillara Sabazia si svolgeranno i funerali di Maria Messenio e Pasquale Carlomagno, trovati morti nel cortile della loro casa. La decisione del sindaco è stata comunicata questa mattina. La comunità si prepara a salutare la coppia, ancora sotto choc per la tragedia.

Si terranno sabato 31 gennaio 2026 i funerali di Maria Messenio e Pasquale Carlomagno, la coppia trovata senza vita nel cortile della propria villetta ad Anguillara Sabazia. Le esequie arrivano al termine di giorni segnati da un forte impatto emotivo per la comunità locale, ancora scossa da una vicenda che ha avuto origine con l’omicidio di Federica Torzullo e con la successiva confessione del figlio della coppia, Claudio Carlomagno. Un passaggio doloroso che continua a produrre conseguenze profonde sul piano umano e sociale. Maria Messenio e Pasquale Carlomagno, genitori di Claudio Carlomagno, si sono tolti la vita alcuni giorni dopo la confessione del figlio.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

A Anguillara, il figlio di Federica Torzullo è stato affidato temporaneamente ai nonni materni e al sindaco Pizzigallo.

Questa mattina, i genitori di Federica Torzullo sono arrivati al tribunale dei minori di Roma.

