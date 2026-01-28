Questa mattina, i genitori di Federica Torzullo sono arrivati al tribunale dei minori di Roma. Si aspetta la decisione sull’affidamento del bambino, dopo il tragico omicidio avvenuto nella villetta di Anguillara Sabazia. La vicenda ha scosso l’intera comunità, mentre si attende il verdetto che potrebbe cambiare di nuovo le sorti del piccolo.

I genitori di Federica Torzullo sono arrivati da poco al tribunale per i minori di Roma. È attesa infatti la decisione sull’affidamento del figlio della donna, uccisa dal marito Claudio Carlomagno nella loro villetta di Anguillara Sabazia. Il giudice dovrà stabilire se il minore sarà affidato ai nonni materni o, in via temporanea, collocato in una casa famiglia protetta. Legale sorella: “Carlomagno non accettava separazione”. “Il vero movente va ricercato nella indisponibilità di Carlomagno di accettare la separazione e probabilmente nell’avere appreso, nei giorni precedenti all’omicidio, della relazione da parte della moglie”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Anguillara, oggi la decisione del Tribunale dei Minori sull’affidamento del figlio di Federica Torzullo

A Anguillara Sabazia i giudici hanno deciso di affidare il bambino di Federica Torzullo ai genitori della madre.

Oggi si tiene l'udienza a Anguillara per decidere a chi affidare il bambino di Federica Torzullo, uccisa in un femminicidio.

