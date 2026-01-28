anguillara figlio di federica torzullo e claudio carlomagno affidato ai nonni materni e al sindaco pizzigallo

A Anguillara, il figlio di Federica Torzullo è stato affidato temporaneamente ai nonni materni e al sindaco Pizzigallo. Le indagini sul femminicidio della donna continuano, ma nel frattempo si cerca di garantire un sostegno al bambino. La decisione è stata presa per tutelare il minore mentre si fanno passi avanti nelle verifiche sulla tragica morte di Federica.

Mentre sono stati chiariti praticamente quasi tutti gli elementi del femminicidio di Federica Torzullo e mentre l’uxoricida reo confesso Claudio Carlomagno si strugge in carcere per il suicidio dei genitori, c’è un altro dramma in corso: quello dell’affidamento del figlio della coppia, un bambino di 10 anni che nel giro di pochi giorni ha perso genitori e nonni paterni. Il bambino per il momento resta ai nonni materni, e al sindaco di Anguillara Sabazia Angelo Pizzigallo in qualità di tutore. Per il futuro potrebbe forse andare alla zia Stefania, sorella di Federica, ma come chiarisce il legale parlarne adesso è prematuro. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Questa mattina si è svolta l’udienza al tribunale per i minorenni di Roma, riguardante l’affidamento del figlio di 10 anni di Federica Torzullo e Claudio Carlomagno.

Il tribunale per i minorenni di Roma ha deciso di affidare il figlio di dieci anni di Federica Torzullo ai nonni materni.

