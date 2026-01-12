Lunedì nero per chi viaggia oggi c’è sciopero dei treni

Lunedì 12 gennaio, dalle 3 alle 2 del 13 gennaio, si verifica uno sciopero dei treni indetto dal sindacato Orsa. La misura, iniziata nelle prime ore del mattino, può comportare disservizi e cancellazioni nelle corse ferroviarie. Si consiglia di verificare gli orari e le eventuali variazioni prima di mettersi in viaggio.

LE INFO, È scattato alle 3 di lunedì mattina 12 gennaio, e durerà sino alle 2 del 13 gennaio, lo sciopero del servizio ferroviario indetto dal sindacato Orsa. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

