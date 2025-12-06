Sciopero del 12 dicembre venerdì nero per chi si sposta | gli orari di bus e treni
È in arrivo una giornata nera per chi si sposta coi mezzi. È stato infatti indetto altro sciopero generale dei lavoratori, come quello che c'è stato l'ultimo venerdì di novembre. A proclamarlo, questa volta, non sono più i sindacati di base ma la Cgil: è in programma venerdì 12 dicembre. La. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
12 DICEMBRE IN PIAZZA Trova la manifestazione per lo Sciopero Generale più vicina a te, per tutte le info scrivici in DM CAMBIAMO TUTTO! - facebook.com Vai su Facebook
Sciopero voli aerei del 17 dicembre: aeroporti, compagnie e orari garantiti dlvr.it/TPflhR #AEREO #SCIOPERI #scioperovoli #scioperoaerei Vai su X
Il 12 dicembre l'Italia si ferma: scopri le ragioni dello sciopero generale - Il 12 dicembre, l'Italia si fermerà per uno sciopero generale organizzato dalla Cgil in segno di protesta contro una manovra di bilancio considerata ingiusta. Da notizie.it
Sciopero generale del 12 dicembre, questa volta la Cgil mobilita trasporti, scuole, servizi pubblici - Venerdì 12 dicembre la Cgil promuove uno sciopero generale nazionale contro la legge di bilancio. Da wired.it
Manovra, Cgil: il 12 dicembre sciopero generale - (Lapresse) "Contro una Manovra di bilancio ritenuta ingiusta", la Cgil ha proclamato per venerdì 12 dicembre uno sciopero generale. Secondo stream24.ilsole24ore.com
Sciopero generale del 12 dicembre, chi si ferma in Toscana: corteo a Firenze con Landini - Trasporti, sanità, Vigili del fuoco e servizi pubblici: attese ampie ripercussioni. Riporta lanazione.it
Sciopero generale 12 dicembre, stop di 24 ore contro la manovra: cortei in tutta Italia - Contro una manovra di bilancio ritenuta ingiusta, la Cgil ha proclamato per venerdì 12 dicembre uno sciopero generale. Riporta msn.com
Sciopero 12 dicembre, a rischio anche i treni: gli orari di Trenord - L'agitazione potrebbe avere ripercussioni anche sul settore ferroviario: gli orari dello sciopero di Trenord e i treni garantiti ... Si legge su milanotoday.it