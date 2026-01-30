FC 26 Stelle del Futuro | Come sbloccare Paxten Aaronson 87

L’evento Future Stars ha aggiunto un nuovo obiettivo legato a Paxten Aaronson. Ora i giocatori possono sbloccarlo gratuitamente, basta completare alcune sfide in gioco. La sua presenza nel gioco diventa più accessibile e permette ai fan di aggiungerlo facilmente alla propria squadra.

L’evento Future Stars si arricchisce con un nuovo obiettivo dedicato a Paxten Aaronson. Il talento statunitense è ora riscattabile gratuitamente completando una serie di sfide in gioco. Si tratta di una carta estremamente dinamica, ideale per chi cerca un centrocampista agile e tecnico da inserire in una rosa a tema MLS o Stati Uniti. Analisi della Carta: Paxten Aaronson (87). Aaronson è un centrocampista moderno che può ricoprire i ruoli di CC e CDC. Dinamismo (89 Vel 89 Dri): La sua grande agilità lo rende perfetto per gestire il pallone negli spazi stretti e far ripartire l’azione.. Qualità Tecnica (87 Pas 85 Tir): Valori solidi sia per la costruzione del gioco che per gli inserimenti offensivi. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

