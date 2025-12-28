FC 26 Scelta Eroe 87+ | come sbloccare Ginola o Di Natale con la nuova sfida 1 di 4

EA Sports presenta FC 26 Scelta Eroe 87+, una nuova sfida SBC che permette di ottenere giocatori come Ginola o Di Natale. Questa sfida, disponibile come parte della serie 1 di 4, offre l’opportunità di sbloccare card di alta qualità attraverso un percorso dedicato. Una possibilità interessante per i giocatori interessati a rafforzare la propria rosa con elementi rari e di valore.

EA Sports ha rilasciato una delle Sfide Creazione Rosa (SBC) più attese dai cacciatori di rarità: il Pick Eroe 87+. Questa volta il pacchetto non si limita alle versioni base, ma include anche le ambitissime versioni Ultimate Sport (US) e UEFA Primetime, offrendo la possibilità di trovare giocatori dal valore di milioni di crediti. Cosa puoi trovare nel Pick. La sfida ti permette di scegliere un giocatore tra quattro diverse opzioni, tutte con valutazione minima 87. Il pool di giocatori include: Eroi Base: Le versioni standard delle leggende del campionato.. Eroi Ultimate Sport: Versioni potenziate con statistiche e stili di gioco superiori. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

