FC 26 Patrick Dorgu Future Stars | La freccia del Chelsea infiamma la corsia sinistra

Il calcio giovanile si accende con Patrick Dorgu, il talento del Chelsea che ha attirato l’attenzione durante la SBC di Future Stars. L’ex Lecce si dimostra una freccia infallibile sulla corsia sinistra, grazie a una carta da 89 che evidenzia la sua grande velocità e versatilità. Il giovane angolese sta facendo parlare di sé, pronto a lasciare il segno nel calcio dei grandi.

L'evento dedicato ai giovani talenti entra nel vivo con la SBC di Patrick Dorgu Future Stars. Il talento ex Lecce, ora in forza al Chelsea, riceve una carta da 89 incredibilmente duttile, capace di coprire l'intera fascia sinistra con una velocità fuori dal comune. Che tu lo usi come terzino di spinta o come ala pura, Dorgu ha le statistiche giuste per diventare un titolare inamovibile nella tua squadra di Premier League. Analisi Tecnica: Velocità e Potenza. La carta di Dorgu è un mix perfetto di atletismo e tecnica, rendendolo uno dei giocatori più completi sulla fascia sinistra in questa fascia di prezzo: Velocità Esplosiva (94): È il suo tratto distintivo.

