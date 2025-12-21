Questa EVO (21 giorni) trasforma un terzino con statistiche modeste in un atleta d’élite. Con potenziamenti incredibili come il +35 in Scivolata e Aggressività e il +30 in Forza, il tuo TS diventerà insuperabile nell’uno contro uno. Durata: 21 giorni.. Costo: 40.000 Crediti o 400 FC Points.. Requisiti: * GEN max: 86. Posizione: TS (Non deve essere DC).. Posizionamento max: 64.. Stili di gioco+ max: 1. I Miglioramenti Totali (Upgrade Mostruosi). Questa evoluzione punta a creare un difensore fisico, veloce e tecnico nei cross. Statistica Boost MAX Raggiungibile Velocità +15 Max 92 Intercettazioni Contr. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - FC 26 Nuova Evoluzione: Fascia Ghiacciata – Il Muro della Corsia Sinistra (Chilling Wingback)

Leggi anche: EA FC 26 Evoluzione Fascia Ghiacciata Elenco Giocatori Ed Obiettivi

Leggi anche: FC 26 Evoluzione “Terzino Dominante”: L’Arte della Fascia Sinistra!

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Winter Wildcards in arrivo su EA FC 26: Tutto quello che sappiamo; FC 26 Nuova Evoluzione: Cannonata – Il Terrore dei Portieri (Thunder It In); EA FC 26 Evoluzione Bomber Glaciale Elenco Giocatori Ed Obiettivi; FC 26 Nuova Evoluzione MAX: Magia e leggenda – Trasforma il Tuo Giocatore in un'Icona Completa! (the little magician).

FC 26 Nuova Evoluzione: Perfezionista dei passaggi – Il Regista Totale (Passing Perfectionist) - È arrivata l'Evoluzione "Perfezionista dei passaggi" (21 giorni), una sfida a pagamento che si concentra interamente sulla visione di gioco e sulla qualità ... imiglioridififa.com