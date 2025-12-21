FC 26 Nuova Evoluzione | Fascia Ghiacciata – Il Muro della Corsia Sinistra Chilling Wingback
Questa EVO (21 giorni) trasforma un terzino con statistiche modeste in un atleta d’élite. Con potenziamenti incredibili come il +35 in Scivolata e Aggressività e il +30 in Forza, il tuo TS diventerà insuperabile nell’uno contro uno. Durata: 21 giorni.. Costo: 40.000 Crediti o 400 FC Points.. Requisiti: * GEN max: 86. Posizione: TS (Non deve essere DC).. Posizionamento max: 64.. Stili di gioco+ max: 1. I Miglioramenti Totali (Upgrade Mostruosi). Questa evoluzione punta a creare un difensore fisico, veloce e tecnico nei cross. Statistica Boost MAX Raggiungibile Velocità +15 Max 92 Intercettazioni Contr. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com
