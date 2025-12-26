FC 26 Kirby Jolly Invernale gratis | come sbloccare la trequartista del Chelsea in poche partite

EA Sports ha rilasciato un nuovo obiettivo dedicato a Francesca Kirby, stella del Chelsea e della nazionale inglese. La sua versione Jolly Invernale con valutazione 85 è una carta estremamente agile, ideale per chi cerca qualità nel ruolo di trequartista o esterna d’attacco senza spendere crediti. Perché non farsi sfuggire Kirby 85. Francesca Kirby si presenta con statistiche offensive di tutto rispetto: 88 di velocità e 88 di dribbling, che la rendono rapidissima nello stretto. Il valore di 86 nel tiro la rende pericolosa anche dalla distanza, mentre le 4 stelle abilità e 4 stelle piede debole garantiscono l’affidabilità necessaria per creare superiorità numerica. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

