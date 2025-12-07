È disponibile la SBC flash per sbloccare Julien Duranville Joga Bonito (86 OVR), un giovane esterno che unisce una velocità pazzesca alle 5 Stelle Mosse Abilità richieste dalla campagna. Costo Stimato: BassoMedio (richiede 85 e 86 TOTW).. Durata: 7 giorni (SBC flash, da completare rapidamente).. Ripetibile: No.. Premio: 1x Joga Bonito Julien Duranville 86 OVR (Non scambiabile).. Caratteristiche Principali (Focus Meta ). Rating Ruoli Piede DeboleAbilità PlayStyle++ (Attivo) Statistiche Chiave 86 OVR RM, LM, RW, ST 3 5 Ala, Rapace VEL 92, DRI 90, PAS 84, TIR 83 Le 2 Sfide da Completare. La SBC è molto accessibile e richiede solo due rose, una delle quali include una carta Forma Smagliante. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - FC 26 SBC FLASH: Julien Duranville (86 OVR) – Velocità Pura e 5 Stelle Abilità!