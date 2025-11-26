FC 26 SBC Flashback | Viktor Gyökeres 87 OVR – Punta di Potenza 5 Stelle Piede Debole!
È disponibile la SBC Flashback di Viktor Gyökeres (87 OVR), che celebra un momento significativo della sua carriera. Questa è una carta attaccante con statistiche fisiche e di velocità d’élite. Hai 21 giorni per completare questa SBC. Il Premio: Flashback Viktor Gyökeres (87 OVR) (Non Scambiabile). Ruoli: ST (Attaccante).. Mosse Abilità Piede Debole: 3 Stelle 5 Stelle.. Statistiche chiave: Fisico 92, Velocità 91, Tiro 87, Dribbling 83.. PLUS: Rapace (ATT), Falso 9 (ATT).. PLUS PLUS: Attaccante avanzato (ATT), Torre (ATT).. Le 5 Sfide da Completare. La SBC ha un costo significativo per un 87 OVR, richiedendo tre rose 86 OVR e due 87 OVR, inclusa una carta Squadra della Settimana (TOTW). 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com
