Palermo verso il Future Champ Ducati Academy il sindaco Lagalla incontra il pilota Michele Pirro

Palermotoday.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il sindaco Roberto Lagalla e l’assessore allo Sport e al Turismo, Alessandro Anello, hanno ricevuto a Palazzo Palagonia il pilota e collaudatore Ducati Michele Pirro. L’incontro ha avuto come tema centrale la possibilità di portare nel capoluogo siciliano, nell’autunno del 2026, il Future Champ. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

