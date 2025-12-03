Palermo verso il Future Champ Ducati Academy il sindaco Lagalla incontra il pilota Michele Pirro
Il sindaco Roberto Lagalla e l’assessore allo Sport e al Turismo, Alessandro Anello, hanno ricevuto a Palazzo Palagonia il pilota e collaudatore Ducati Michele Pirro. L’incontro ha avuto come tema centrale la possibilità di portare nel capoluogo siciliano, nell’autunno del 2026, il Future Champ. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
