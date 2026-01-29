Ricorso a favore della legalità | Scegliamo Monteforte chiarisce

Il gruppo “Scegliamo Monteforte”, guidato da Paolo De Falco, ha diffuso una nota dopo il rinvio della discussione sul ricorso elettorale presentato dopo le ultime elezioni amministrative. De Falco ha parlato di una scelta per difendere la legalità e ha spiegato che la decisione di attendere ancora è nel rispetto delle regole, senza alcun tentativo di ostacolare il percorso democratico. La vicenda resta aperta e la comunità attende con attenzione gli sviluppi futuri.

La nota del gruppo "Scegliamo Monteforte" guidato da Paolo De Falco dopo il rinvio della discussione sul ricorso elettorale presentato dopo le recenti amministrative. "Riteniamo doveroso ristabilire alcuni elementi di verità nell'interesse della comunità montefortese, affinché il dibattito pubblico resti ancorato ai fatti, al diritto e al rispetto delle istituzioni, evitando letture fuorvianti che rischiano solo di creare confusione. Innanzitutto, il ricorso non è — come impropriamente rappresentato — "di Paolo De Falco", ma è il ricorso della lista Scegliamo Monteforte, che in modo unitario e compatto, sollecitata da circa 2.

