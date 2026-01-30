A breve in Italia arriverà il primo farmaco biologico mirato per la broncopneumopatia cronica ostruttiva. Le autorità hanno annunciato che il rimborso sarà disponibile a breve, offrendo una nuova opzione ai pazienti che soffrono di questa malattia. La novità potrebbe cambiare le carte in tavola nel trattamento della Bpco, che da tempo cercava soluzioni più efficaci.

Roma, 30 gen. (Adnkronos Salute) - Sarà presto disponibile in Italia il primo farmaco biologico mirato per la broncopneumopatia cronica ostruttiva (Bpco). La patologia rappresenta una sfida sanitaria globale: è la terza causa di morte nel mondo, responsabile di 3,5 milioni di decessi nel solo 2021, pari al 5% di tutte le morti. Nonostante questi numeri è ancora oggi ampiamente sottovalutata e sottodiagnosticata, complici l'età media di insorgenza - tipicamente sopra i 40 anni, con un aumento della prevalenza che supera il 25% negli over 80 - le implicazioni associate alla sua principale causa (il fumo di sigaretta) e persino il suo nome, uno scioglilingua difficile da pronunciare e ricordare. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Farmaci: Bpco, a breve in Italia rimborso per il primo biologico mirato

Approfondimenti su Bpco Italia

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Bpco Italia

Argomenti discussi: La Bpco ha un nuovo respiro, a breve anche in Italia il primo farmaco biologico mirato; Salute, esperti a confronto su burden, gestione clinica e terapie delle bronchiectasie; Salute, pneumologo Blasi: A breve farmaci che riducono ospedalizzazioni da bronchiectasie; Pneumologo Blasi: A breve avremo farmaci che riducono riacutizzazioni bronchiectasie.

