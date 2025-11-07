Via Cristoforo Colombo via al progetto per mettere in sicurezza l’incrocio con piazzale XXV Marzo
Roma, 7 novembre 2025 – La Giunta di Roma Capitale ha approvato ieri il progetto per la messa in sicurezza dell’intersezione tra via Cristoforo Colombo e piazzale XXV Marzo 1957. Un incrocio ad alto rischio: basti pensare che nell’ultimo decennio si sono verificati in media quasi 15 incidenti per anno, con 2 mortali, con un numero medio di feriti pari a quasi il 60% dei sinistri e un costo sociale medio annuo nell’ordine di 850mila euro”. Lo scrive sui social l’assessore alla Mobilità Eugenio Patanè. “L’intervento, che sarà realizzato da Roma Mobilità, consisterà in particolare nel restringimento dell’area di intersezione, per migliorare i livelli di sicurezza complessivi e ridurre la velocità. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
