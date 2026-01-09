Il fidanzato la tradisce quattro mesi prima del matrimonio lei decide di sposarlo comunque | Così ho superato il dolore e abbiamo approfondito il rapporto con Dio

Gabrielle, una giovane statunitense nota su TikTok per i suoi contenuti sulla fede cristiana, condivide una storia personale toccante. Dopo aver scoperto il tradimento del suo fidanzato a quattro mesi dal matrimonio, ha deciso di andare avanti con il matrimonio. Questa scelta le ha permesso di superare il dolore e di approfondire il suo rapporto con Dio, sottolineando l’importanza della fede e della fiducia in momenti difficili.

