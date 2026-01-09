Il fidanzato la tradisce quattro mesi prima del matrimonio lei decide di sposarlo comunque | Così ho superato il dolore e abbiamo approfondito il rapporto con Dio
Gabrielle, una giovane statunitense nota su TikTok per i suoi contenuti sulla fede cristiana, condivide una storia personale toccante. Dopo aver scoperto il tradimento del suo fidanzato a quattro mesi dal matrimonio, ha deciso di andare avanti con il matrimonio. Questa scelta le ha permesso di superare il dolore e di approfondire il suo rapporto con Dio, sottolineando l’importanza della fede e della fiducia in momenti difficili.
Il fidanzato la tradisce quattro mesi prima del matrimonio ma lei lo sposa comunque. La protagonista della storia si chiama Gabrielle, una ragazza statunitense che sul suo profilo Tiktok pubblica spesso video inerenti alla religione cristiana. La 27enne ha deciso di sfruttare il suo account da oltre 18 mila followers per liberarsi da un peso: la vergogna del tradimento da parte del suo attuale marito, Austin. I due si sono sposati a settembre 2021 dopo circa un anno e mezzo di relazione. Quattro mesi prima del “sì”, Gabrielle ha scoperto che il fidanzato la tradiva. Dopo alcuni atteggiamenti sospetti del ragazzo, la 27enne gli ha inviato un messaggio (i due portavano avanti una relazione a distanza da 9 mesi) chiedendo se ci fossero problemi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
