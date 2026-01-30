Una donna è svenuta dopo essere stata frustata 140 volte in Indonesia, dove la legge della sharia si applica in alcune regioni. Era accusata di aver avuto rapporti sessuali con un uomo fuori dal matrimonio e di aver bevuto alcol. La scena si è conclusa con lei che ha perso i sensi, sotto gli occhi di chi aveva deciso di punirla.

Una donna è svenuta dopo essere stata frustata 140 volte secondo la legge della sharia. È stata scoperta ad aver rapporti sessuali con un uomo fuori dal matrimonio e perdipù la serata è stata condita dal consumo di alcolici. Una trasgressione che in Occidente avrebbe lasciato i rispettivi coniugi a "portar le corna" e magari a bisticciare se avessero scoperto il tradimento. In Indonesia, il più grande paese musulmano al mondo, è costato ai due amanti 140 frustate a testa perché colti sul fatto. "Cento per aver fatto sesso fuori del matrimonio e 40 per il consumo di alcol", ha spiegato Muhammad Rizal, capo della polizia della Sharia di Banda Aceh. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Sharia in Idonesia, donna frustata 140 volte sviene. Era accusata di aver fatto sesso con l'amante

