L’ostacolo Meldola sulla strada della Virtus Faenza

La Virtus Faenza di Alessandro Tabanelli si prepara ad affrontare domani la capolista Meldola in Prima Categoria. La squadra di Faenza, quinta in classifica, cerca punti importanti per avvicinare la zona playoff. Davanti a sé ha un avversario difficile, ma ha tutto il tempo di recuperare i punti persi finora. La partita si gioca alle 14.30 e potrebbe essere un crocevia per il cammino della Virtus in questa stagione.

La Virtus Faenza di Alessandro Tabanelli (nella foto) cerca l’assalto alla zona playoff: al momento è 5ª ma a -8 dall’ Edelweiss ma c’è tutto il tempo per guadagnare i punti necessari anche se domani affronta la capolista Meldola Prima Categoria (18ª giornata, ore 14,30). Girone F (domani, ore 15): Bando-Pontelagoscuro. Domenica: Placci Bubano-Consandolo (Stadio Comunale, Mordano), Cotignola-Only Sport Alfonsine, Copparo-Real Fusignano, Nuova Codigorese-Frugesport, Olimpia Quartesana-Centro Erika, Portuense Etrusca-Stella Rossa (Stadio Bellini, Portomaggiore), Reno Molinella-Savarna (Stadio Ospital Monacale). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - L’ostacolo Meldola sulla strada della Virtus Faenza Approfondimenti su Virtus Faenza Sinner, Djokovic ultimo ostacolo sulla strada per la finale La semifinale degli Australian Open tra Jannik Sinner e Novak Djokovic promette di essere uno dei match più attesi dell’anno. LIVE Stella Rossa-Virtus Bologna, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: altro esame di maturità sulla strada della post-season Benvenuti alla diretta live di Stella Rossa-Virtus Bologna, match valido per la diciassettesima giornata di Eurolega 20252026. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Virtus Faenza Argomenti discussi: L’ostacolo Meldola sulla strada della Virtus Faenza. L’ostacolo Meldola sulla strada della Virtus FaenzaLa Virtus Faenza di Alessandro Tabanelli (nella foto) cerca l’assalto alla zona playoff: al momento è 5ª ma ... msn.com https://www.romagnasport.com/news/faenza-virtus-i-risultati-del-settore-giovanile6979 Faenza Calcio Virtus Faenza - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.