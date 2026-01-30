Fabrizio Corona e Gerry Scotti tornano al centro di una polemica. Questa volta a parlare di loro è Ludmilla Radchenko, che ha commentato la vicenda senza giri di parole. La discussione tra i due volti dello spettacolo si fa sempre più accesa, mentre il pubblico aspetta di capire come andrà a finire.

Il mondo dello spettacolo è nuovamente al centro di una polemica che vede protagonisti Fabrizio Corona e Gerry Scotti. Dopo le accuse mosse dall’ex re dei paparazzi durante la trasmissione Falsissimo, una delle ex letterine di Passaparola, Ludmilla Radchenko, ha deciso di rompere il silenzio pubblicando chat private e difendendo a spada tratta il conduttore. La pittrice di origine russa ha definito Scotti “un grande uomo d’onore”, smentendo di fatto le insinuazioni di Corona. Le chat private tra Corona e Radchenko. L’artista ha scelto di rendere pubblici alcuni messaggi privati scambiati di recente con Fabrizio Corona attraverso le sue storie Instagram. 🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - Fabrizio Corona vs Gerry Scotti: parla l’ex letterina Ludmilla Radchenko

Approfondimenti su Fabrizio Corona vs Gerry Scotti

Ex Letterina Ludmilla Radchenko pubblica le chat con Fabrizio Corona e dice di essere “avvelenata”.

Ludmilla Radchenko si schiera a difesa di Gerry Scotti e pubblica le chat con Fabrizio Corona.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

IL CONTRATTACCO DI LUDMILLA: L'Arte della Verità contro il Fango di Corona

Ultime notizie su Fabrizio Corona vs Gerry Scotti

Argomenti discussi: Le Letterine se l'è passate tutte: Corona attacca Gerry Scotti; Falsissimo, Samira Lui e Gerry Scotti: cosa hanno rivelato Claudio Lippi e Corona; Gerry Scotti sotto attacco, la reazione a Corona: Mi sopravvalutano...; Gerry Scotti: Corona e le mie presunte relazioni con 30 Letterine? Fake news. Con De Martino ci scriviamo messaggi. Nella vita mi è rimasto un grande cruccio.

Gerry Scotti risponde alle accuse di Fabrizio Corona e parla di Stefano De MartinoGerry Scotti, nel corso di un'intervista al Corriere della Sera, ha risposto alle accuse di Corona e parlato anche di Stefano De Martino. superguidatv.it

La showgirl smonta le accuse di Fabrizio CoronaDopo la accuse mosse da Fabrizio Corona a Falsissimo nei confronti di Gerry Scotti, Cristina Cellai, ex Letterina nel programma Passaparola, difende il conduttore. Intervistata dal Corriere della Sera ... tpi.it

Il penalista avellinese difende l’ex procuratore di Medugno che è indagato con Fabrizio Corona #Avellino - facebook.com facebook

Nel fascicolo nato dalla denuncia dei legali di Alfonso Signorini si valuta anche l’ipotesi di ricettazione, oltre alla diffamazione aggravata contestata a Fabrizio Corona. Sotto esame il caricamento delle puntate di Falsissimo e le possibili responsabilità di Googl x.com