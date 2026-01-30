F1 oggi Test Barcellona 2026 | orari 30 gennaio tv programma streaming

Questa mattina a Barcellona si chiudono i test della Formula 1 al Montmelò. Le squadre sono scese in pista per le ultime otto ore di prove prima di tornare in garage. Le condizioni del tracciato sono state soggette a diversi cambiamenti di meteo, e i piloti hanno cercato di raccogliere dati importanti in vista delle prossime gare. La giornata si svolge senza intoppi, con molte squadre che spingono al massimo prima del via ufficiale del campionato.

Oggi, venerdì 30 gennaio, si andranno a concludere i Test di Barcellona riservati alla F1. Sul tracciato del Montmelò, posizionato ad una ventina chilometri di Barcellona, vivremo le ultime otto ore di lavoro in pista in questa sessione di test assolutamente particolare. Gli spunti di interesse non mancheranno ma, oggettivamente, le scuderie inizieranno a fare sul serio, ed avere le prime risposte realistiche, solamente dai prossimi appuntamenti. Ricordiamo che il tracciato catalano sarà rigorosamente off-limits per tifosi e media: i test infatti non saranno visibili né in tv né in streaming, e non è prevista alcuna copertura in diretta.

