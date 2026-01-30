F1 i test di Barcellona si chiudono con una Ferrari brillante Hamilton piazza il record davanti a Norris e Leclerc

Si chiudono i test di Barcellona con una Ferrari che si mostra più veloce di altri. Nell’ultima giornata in pista, Hamilton fa segnare il miglior tempo davanti a Norris e Leclerc. La sessione si è conclusa con temperature miti e un’atmosfera che ha portato a parecchi spunti di interesse in vista delle prossime gare.

Cala ufficialmente il sipario sui test di Barcellona (Spagna) riservati alla Formula Uno. Sulla pista del Montmelò oggi sono andate in scena le ultime otto ore di lavoro in pista e, come tradizione dell'ultimo giorno, sono risultate quanto mai interessanti, sfruttando anche il meteo con temperature tiepide attorno ai 15°. Nel corso della mattinata catalana il più veloce è risultato Charles Leclerc (Ferrari) che, con le gomme medie, ha messo a segno un ottimo 1:16.653 andando ad avvicinarsi al crono messo a segno ieri da George Russell. Il monegasco con questo tempo chiuderà poi con la quarta prestazione assoluta dei test catalani.

