Ex Ilva azienda dell’indotto | avvio del licenziamento collettivo per 218 lavoratori Semat sud l' amaro commento di un dipendente tarantino | il pacco di Natale

È iniziato il procedimento di licenziamento collettivo per 218 lavoratori di Semat Sud, azienda dell’indotto dell’Ilva di Taranto. La notizia ha suscitato reazioni di disappunto tra i dipendenti, alcuni dei quali hanno commentato con amarezza le conseguenze di questa decisione, evidenziando anche il contrasto con il gesto simbolico del

