Ex Ilva accordo con Flacks per l’acquisizione
L'accordo tra Ex Ilva e Flacks prevede un investimento di 5 miliardi di euro, con l’obiettivo di garantire il rilancio e la sostenibilità dello stabilimento di Taranto. Questa collaborazione mira a favorire lo sviluppo dell’industria siderurgica italiana, offrendo stabilità e prospettive di crescita a lungo termine per l’ex fabbrica.
Per l’ ex Ilva di Taranto c’è l’ accordo con Flacks con 5 miliardi di investimenti pronti a offrire garanzie per il futuro della grande fabbrica siderurgica. A rompere le voci che si rincorrevano ci ha pensato proprio il fondatore del Gruppo Michael Flacks. Che con un post su Linkedin ha fatto chiarezza e dipanato ogni dubbio: ”Il Gruppo Flacks ha raggiunto un accordo con il governo italiano per l’ acquisizione di Ilva steel, il più grande impianto siderurgico integrato d’Europa”. Qualche ora prima, fonti che seguono da vicino la vicenda avevano spiegato che i commissari di Acciaierie d’Italia e di Ilva in amministrazione straordinaria avevano ottenuto dai rispettivi Comitati di sorveglianza l’ok a procedere con il negoziato esclusivo con il gruppo statunitense, in cui verranno approfonditi dettagli sostanziali come la partecipazione dello Stato, la messa a terra degli investimenti e i risvolti occupazionali. 🔗 Leggi su Lapresse.it
