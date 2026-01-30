Evitiamo narrazioni fuorvianti su Ice Antinori spiega il suo raggio d’azione a Milano-Cortina
Antinori chiarisce cosa fa davvero Ice a Milano e Cortina. Sulla scena si è acceso un dibattito che coinvolge più che la semplice sicurezza. L’azienda insiste nel dire che il suo ruolo riguarda la gestione delle emergenze e la tutela dei cittadini, ma alcuni critici puntano il dito contro possibili eccessi. La questione rimane aperta, mentre le tensioni tra le parti si fanno sentire sempre di più.
Sullo sfondo di Milano-Cortina, Ice è diventato il simbolo di una polemica che va ben oltre il perimetro della sicurezza. Tra timori, slogan e mobilitazioni antagoniste, il rischio è che il rumore copra i fatti. Per rimettere ordine tra percezioni e dinamiche reali, Formiche.net ha parlato con Arije Antinori, professore di criminologia alla Sapienza, esperto dell'EU Knowledge Hub per la prevenzione della radicalizzazione. Professore, partiamo dall'origine della polemica. Perché, a suo avviso, sul ruolo dell'Ice si sta facendo confusione? È necessario precisare alcune cose riguardo alla proiezione di Ice in Italia.
L’Ice alle Olimpiadi di Milano-Cortina? «Sì, ma a supporto della Polizia italiana». L’ambasciata Usa spiega cosa faranno gli agenti in arrivo
Durante le Olimpiadi 2026 di Milano-Cortina, l’Ice sarà presente, ma esclusivamente a supporto delle forze di polizia italiane.
Evitiamo narrazioni fuorvianti su Ice. Antinori spiega il suo raggio d’azione a Milano-CortinaSullo sfondo di Milano-Cortina, Ice è diventato il simbolo di una polemica che va ben oltre il perimetro della sicurezza. Tra timori, slogan e mobilitazioni antagoniste, il rischio è che il rumore ... formiche.net
