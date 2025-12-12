Emergenza Inter un calciatore è pronto a spostare il suo raggio d’azione

A causa della serie di infortuni che ha colpito l'Inter, un calciatore nerazzurro si prepara a modificare il proprio ruolo in campo. Questa situazione potrebbe influenzare la strategia della squadra nelle prossime partite, portando a cambiamenti nelle rotazioni e nelle scelte tattiche.

Inter News 24 Emergenza Inter, a causa dei tanti infortuni un calciatore nerazzurro è pronto a spostare il suo raggio d’azione. La possibile novità di Chivu. “Cantiere Inter, ci pensa Chivu”. L’edizione odierna del Quotidiano Sportivo (QS) apre così, analizzando le prossime mosse dell’allenatore Cristian Chivu in seguito ai problemi fisici accusati dal regista turco Hakan Çalhano?lu e dal difensore italiano Francesco Acerbi, entrambi costretti a lasciare il campo contro il Liverpool in Champions League. Il tecnico nerazzurro è chiamato a ridisegnare la squadra per sopperire alle assenze cruciali. 🔗 Leggi su Internews24.com

