L’Ice alle Olimpiadi di Milano-Cortina? Sì ma a supporto della Polizia italiana L’ambasciata Usa spiega cosa faranno gli agenti in arrivo

Durante le Olimpiadi 2026 di Milano-Cortina, l’Ice sarà presente, ma esclusivamente a supporto delle forze di polizia italiane. La conferma arriva dall’ambasciata degli Stati Uniti a Roma, che ha chiarito il ruolo degli agenti provenienti dagli USA. La presenza di tali unità si inserisce nel quadro di misure di sicurezza volte a garantire il regolare svolgimento dell’evento sportivo internazionale.

Alle Olimpiadi 2026 di Milano-Cortina, dunque, ci saranno o no squadre dell’Ice? A fare chiarezza dopo giorni di ricostruzioni contraddittorie è l’ambasciata Usa a Roma. Sue fonti confermano la presenza di una squadra legata all’agenzia americana, ma ne ridisegnano ruolo e funzioni. Nessuna operazione sull’immigrazione e nessuna attività di polizia sul territorio italiano. Ma solo supporto tecnico alla sicurezza dell’evento, dentro una cornice multilaterale e sotto autorità italiana, si fa sapere. Il punto è delicato, perché il nome Ice, che sta per « Immigration and Customs Enforcement », negli Stati Uniti oggi rimanda ad accuse pesanti sull’uso della forza, soprattutto dopo che agenti Ice hanno ucciso a sangue freddo a Minneapolis due cittadini, prima Renée Good, poi Alex Pretti.🔗 Leggi su Open.online

#Milano-Cortina || Le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina vedranno la partecipazione di agenti dell’Ice, che supporteranno le forze di sicurezza statunitensi coordinate dal Dipartimento di Stato.

Recentemente si è discusso della possibile presenza di agenti Ice alle Olimpiadi di Milano-Cortina, con alcune dichiarazioni di Attilio Fontana che hanno generato confusione.

