Questa sera a Nyon sono stati sorteggiati gli incontri dei playoff di Europa League. Tra le squadre coinvolte, c’è anche il Bologna, che ora aspetta di conoscere il suo avversario. La competizione si avvicina, e l’eventuale sfida potrebbe arrivare già nelle prossime settimane. La fase decisiva si concluderà a Istanbul, il 20 maggio, al stadio del Besiktas.

Prende forma anche il tabellone di Europa League. Dopo la Champions, a Nyon sono stati sorteggiati anche gli accoppiamenti dei playoff della seconda competizione internazionale che si concluderà il 20 maggio a Istanbul nello stadio del Besiktas. Roma già qualificata agli ottavi grazie al pareggio per 1-1 in casa del Panathinaikos agguantato nei minuti finali, che ha permesso agli uomini di Gian Piero Gasperini di chiudere la fase campionato all’ottavo posto. Ai playoff invece il Bologna di Vincenzo Italiano, che ha chiuso il maxi girone battendo il Maccabi Tel-Aviv: troverà i norvegesi del Brann. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Europa League, l’avversaria del Bologna nei playoff

Approfondimenti su Europa League

Il Bologna conquista una vittoria importante in Europa League.

La Roma ha conquistato il passaggio agli ottavi di Europa League dopo aver pareggiato 1-1 in casa del Panathinaikos nell’ultima giornata della fase a gironi.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

L’Europa League del Bologna

Ultime notizie su Europa League

Argomenti discussi: Europa League. Roma vicina agli ottavi: 2-0 allo Stoccarda. Bologna ai playoff: 2-2 con il Celtic - Doppietta di Pisilli: Roma-Stoccarda 2-0. Giallorossi vicini agli ottavi; Le possibili avversarie della Juventus agli spareggi di Champions League: contro chi gioca i playoff e chi pesca al sorteggio; Tabellone Champions, Mou possibile avversario dell'Inter. Ecco tutti gli incroci dei playoff; Atalanta, sono Borussia Dortmund e Olympiacos le possibili avversarie ai playoff.

Europa League sorteggi diretta, le avversarie di Roma e Bologna: segui oggi LIVEAlle ore 13 a Nyon verrano svelate le possibili avversarie della Roma (già qualificata agli ottavi) e la squadra che dovrà affrontare il Bologna ai playoff. Segui il sorteggio in tempo reale ... corrieredellosport.it

L'avversaria del BolognaSi è tenuto a Lyon il sorteggio dei playoff di Europa League. C'è solo il Bologna tra le italiane, la Roma accede direttamente agli ottavi di finale avendo chiuso il girone all'ottavo posto. 13.00 - T ... fantacalcio.it

ROMA AGLI OTTAVI, BOLOGNA AI PLAYOFF DI EUROPA LEAGUE La Roma pareggia 1-1 e resta tra le prime 8. Il Bologna sfiora il traguardo, vince la sua gara ma chiude al 10° posto in classifica ed è costretto a passare dai playoff - facebook.com facebook

#Bologna ai playoff di #EuropaLeague da testa di serie: le possibili avversarie x.com