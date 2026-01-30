Europa League Maccabi Tel Aviv-Bologna 0-3 | rossoblù ai playoff
Il Bologna conquista una vittoria importante in Europa League. I rossoblù battono 3-0 in trasferta il Maccabi Tel Aviv sul campo neutro di Backa Topola, in Serbia. La vittoria consente alla squadra di Sinisa Mihajlovic di blindare il passaggio ai playoff, anche se non basta per entrare tra le prime otto. Ora il Bologna aspetta la partita di ritorno con un buon vantaggio, sperando di ottenere il fattore campo.
Il Bologna batte 3-0 in trasferta il Maccabi Tel Aviv sul campo neutro di Backa Topola in Serbia nel match valido per l’ultima giornata della ‘league phase’ di Europa League, blinda un posto ai playoff ottenendo il fattore campo nella gara di ritorno ma non riesce a raggiungere i primi otto posti e la qualificazione diretta agli ottavi di finale. Nel primo tempo sblocca la partita al 35? Rowe, bravo a raccogliere la corta respinta di Melika sul tiro dal limite dell’area di rigore di Moro. In avvio ripresa, al 2?, mette in sicurezza il risultato Orsolini con un’azione personale e un mancino sul primo palo che supera il portiere. 🔗 Leggi su Lapresse.it
