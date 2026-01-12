Tornato a casa il sessantenne monfalconese svanito nel nulla da giorni

Il sessantunenne di Monfalcone, scomparso da giovedì scorso, è stato ritrovato e ha fatto ritorno a casa questa mattina, 12 gennaio. La sua assenza aveva destato preoccupazione tra familiari e amici. Attualmente, non sono stati forniti dettagli sulle circostanze del suo ritrovamento, ma si conferma il suo stato di salute.

È tornato a casa nella mattinata di oggi, 12 gennaio, il sessantunenne di Monfalcone che non dava più notizie di sé da giovedì scorso. Adriano Soban era scomparso a bordo di una Fiat Panda grigia, senza telefono. Ieri la polizia locale ne aveva verificato l'assenza dalla zona dell'ospedale San. 🔗 Leggi su Triesteprima.itImmagine generica

