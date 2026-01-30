Esplodono ordigni a Giugliano e Qualiano | impiegati oltre 100 gli uomini delle diverse forze di polizia nell' area

Questa notte, due bombe sono esplose davanti a bancomat a Giugliano e Qualiano. Più di 100 agenti di polizia hanno lavorato sul campo per mettere in sicurezza le zone e ricostruire l’accaduto. Nessuno si è fatto male, ma i danni sono stati pesanti e l’area è ancora sotto stretta sorveglianza. La polizia cerca di capire chi ha messo le bombe e perché.

Sono in corso serrate attività investigative ad opera della Squadra Mobile di Napoli che procede per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti In relazione all'esplosione di due ordigni presso gli Atm di altrettanti istituti bancari, avvenuti nella notte di ieri, nei comuni di Giugliano in Campania e Qualiano. "Con ordinanza del Questore di Napoli è stato messo in atto un corposo dispositivo di controlli interforze nei comuni interessati e in quelli limitrofi, al fine di prevenire eventuali ulteriori episodi analoghi. Oltre 100 gli uomini delle diverse forze di polizia impiegati nel controllo capillare delle aree interessate per garantire sempre maggiore sicurezza", fa sapere la Questura in una nota.

