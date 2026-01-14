Per loro la divisa è pelle. Non la indossano, la vivono. Quando di notte pattugliano le strade, spesso pericolose, quando prendono parte ai blitz per arrestare i criminali, quando effettuano posti di blocco per garantire sicurezza, quando aiutano un’anziana ad attraversare la strada o semplicemente le tengono compagnia al telefono perché è sola. Eroi del nostro tempo, le donne e gli uomini delle forze dell’ordine hanno votato la vita alla legalità. Nel silenzio. Il sacrificio di sé per il bene degli altri riassume la loro opera al servizio dello Stato. Gennaro Capoluongo, esperto di relazioni internazionali della Direzione Centrale della Polizia Criminale, è uno di loro, uno che ha vissuto, ora in prima persona, ora dai posti di comando, le storie che ha raccontato nel suo libro “Dalla parte giusta. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Dalla parte giusta". Un libro celebra gli "eroi sconosciuti delle Forze di Polizia"

Leggi anche: "Dalla parte giusta", l'ex Questore Gennaro Capoluongo racconta in un libro le storie di eroi sconosciuti in divisa

Leggi anche: Avellino, presentazione del libro "Dalla parte giusta" di Gennaro Capoluogo

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

"Dalla parte giusta". Un libro celebra gli "eroi sconosciuti delle Forze di Polizia" - Presentato al Senato il libro scritto da Gennaro Capolungo, esperto di relazioni internazionali della Direzione Centrale della Polizia Criminale, ... msn.com