Siria | esercito ' nostre forze entrate nell' area a est di Aleppo'

L’esercito siriano ha annunciato l’ingresso in un’area a est di Aleppo, dopo che le forze curde avevano concordato di ritirarsi dalla regione, in seguito agli ultimi sviluppi dei scontri. Questa operazione si inserisce in un contesto di tensioni e spostamenti di forze nel territorio, con implicazioni sulla stabilità locale e sulla presenza di differenti gruppi armati nella zona.

Damasco, 17 gen. (AdnkronosAfp) - L'esercito siriano ha dichiarato che le sue forze hanno iniziato a entrare in un'area a est della città di Aleppo, dopo che ieri le forze curde avevano concordato di ritirarsi dalla regione in seguito ai recenti scontri. In una dichiarazione trasmessa dalla televisione di Stato, l'esercito ha affermato che le sue forze "hanno iniziato a entrare nella zona occidentale dell'Eufrate, dalla città di Deir Hafer".

Siria, civili in fuga a est di Aleppo prima dell'ultimatum delle forze di Sharaa - Lo riferiscono media siriani e l'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria. ansa.it

Siria, civili in fuga da Deir Hafer dopo l'ultimatum dell'esercito - Decine di civili siriani hanno iniziato a lasciare Deir Hafer, nell'est della provincia di Aleppo, dopo che l'esercito ha fissato una scadenza per l'uscita della popol ... quotidiano.net

Il podcast di oggi con @luigispinola Groenlandia: Trump rilancia, Danimarca dice che la Groenlandia non è in vendita @gabrielecatania Siria: dopo gli scontri ad Aleppo est tra SDF e esercito siriano @scrivosempre @TrombettaLorenz x.com

La Groenlandia non è in vendita | Siria, l’esercito chiude zone militari ad Aleppo est Funzionari dell’amministrazione Trump incontrano la Danimarca sul futuro della Groenlandia: il presidente rilancia l’idea dell’acquisto e non esclude l’opzione milita - facebook.com facebook

