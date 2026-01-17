Siria | esercito ' nostre forze entrate nell' area a est di Aleppo'

Da iltempo.it 17 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’esercito siriano ha annunciato l’ingresso in un’area a est di Aleppo, dopo che le forze curde avevano concordato di ritirarsi dalla regione, in seguito agli ultimi sviluppi dei scontri. Questa operazione si inserisce in un contesto di tensioni e spostamenti di forze nel territorio, con implicazioni sulla stabilità locale e sulla presenza di differenti gruppi armati nella zona.

Damasco, 17 gen. (AdnkronosAfp) - L'esercito siriano ha dichiarato che le sue forze hanno iniziato a entrare in un'area a est della città di Aleppo, dopo che ieri le forze curde avevano concordato di ritirarsi dalla regione in seguito ai recenti scontri. In una dichiarazione trasmessa dalla televisione di Stato, l'esercito ha affermato che le sue forze "hanno iniziato a entrare nella zona occidentale dell'Eufrate, dalla città di Deir Hafer". 🔗 Leggi su Iltempo.it

siria esercito nostre forze entrate nell area a est di aleppo

© Iltempo.it - Siria: esercito, 'nostre forze entrate nell'area a est di Aleppo'

Leggi anche: Scontri tra curdi e forze governative ad Aleppo, in Siria

Leggi anche: Svolta in Siria: le forze curde hanno lasciato Aleppo

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Siria: escalation militare ad Aleppo; Aleppo. «Punti di luce, sotto le bombe»; ALEPPO. L’esercito siriano afferma di aver preso Sheikh Maqsoud, le forze curde negano; “Attacchi USA su larga scala contro obbiettivi Isis in Siria”.

siria esercito nostre forzeSiria: esercito, 'nostre forze entrate nell'area a est di Aleppo' - L'esercito siriano ha dichiarato che le sue forze hanno iniziato a entrare in un'area a est della città di Aleppo, ... iltempo.it

siria esercito nostre forzeSiria, civili in fuga a est di Aleppo prima dell'ultimatum delle forze di Sharaa - Lo riferiscono media siriani e l'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria. ansa.it

siria esercito nostre forzeSiria, civili in fuga da Deir Hafer dopo l'ultimatum dell'esercito - Decine di civili siriani hanno iniziato a lasciare Deir Hafer, nell'est della provincia di Aleppo, dopo che l'esercito ha fissato una scadenza per l'uscita della popol ... quotidiano.net

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.