Esonero De Zerbi il tecnico del Marsiglia esce allo scoperto! Svelato il suo futuro attraverso questo annuncio

Il tecnico del Marsiglia, Roberto De Zerbi, rompe il silenzio e dice chiaramente che non lascerà la squadra. Dopo giorni di voci insistenti e chiacchiere di esonero, l’allenatore ha deciso di parlare e mettere fine alle speculazioni. De Zerbi ha spiegato che il suo futuro è ancora legato al Marsiglia e che continuerà a lavorare con determinazione. La squadra, comunque, deve ancora affrontare le prossime sfide e lui si prepara a guidarla senza distrazioni.

