Milinkovic-Savic Juve il serbo esce allo scoperto sul suo futuro | Io di nuovo in Serie A? Posso dirvi questo L’annuncio direttamente dall’Arabia Saudita

Milinkovic-Savic rompe il silenzio sul suo futuro, lasciando intendere che il suo prossimo capitolo non sarà in Italia. Dalle parole provenienti dall’Arabia Saudita, emerge una chiara volontà di proseguire oltre i confini della Serie A, spegnendo le voci di un possibile ritorno alla Juventus. Un annuncio che conferma la sua permanenza in Oriente e mette fine alle speculazioni sul suo futuro.

Milinkovic-Savic Juve, il serbo allontana il ritorno in Serie A e conferma la permanenza in Arabia: le dichiarazioni che spengono le voci di mercato. Il nome di Sergej Milinkovic-Savic rappresenta da anni una delle suggestioni più affascinanti e ricorrenti per il calciomercato della Juventus. Una sorta di amore platonico che, sessione dopo sessione, sembra sempre sul punto di concretizzarsi senza mai trovare il giusto incastro finale. Anche in queste settimane, complice la ricerca spasmodica di un centrocampista di spessore internazionale da parte della dirigenza bianconera, le voci su un possibile ritorno del "Sergente" in Serie A avevano ripreso a circolare con una certa insistenza, alimentando i sogni della tifoseria che non ha mai dimenticato la sua strapotenza fisica e tecnica mostrata per anni con la maglia della Lazio.

Mercato Juventus: Milinkovic-Savic e Guerreiro possibili rinforzi per gennaio - La Juventus non vuole farsi trovare impreparata e avrebbe già iniziato a lavorare sottotraccia in vista della sessione invernale di calciomercato. it.blastingnews.com

Calciomercato Juventus News/ Milinkovic-Savic non è l’unico obiettivo: piace pure un esterno (9 ottobre 2025) - I bianconeri stanno facendo bene in questa annata essendo ancora imbattuti sia in campionato che in Champions League, rimediando due pareggi consecutivi, ma il cammino da percorrere è ancora molto ... ilsussidiario.net

Neres è sempre più il pupillo di Milinkovic-Savic La pacca sulla testa del brasiliano è diventato ormai un rito post-match per celebrare l'ennesima grande prestazione dell'attaccante azzurro #NapoliMilan #MilinkovicSavic #Neres #spazionapoli - facebook.com facebook

Voti #NapoliMilan Napoli Milinkovic-Savic 6.5; Di Lorenzo 6.5 Rrahmani 6.5 Juan Jesus 6.5; Politano 6 Lobotka 6 McTominay 7 Spinazzola 6; David Neres 7 Hojlund 7 Elmas 6 Subs Lang sv Mazzocchi sv Gutierrez sv Lucca sv Vergara sv x.com

