escrementi di topi in cucina chiuso un ristorante

Un ristorante di Fermo è stato temporaneamente chiuso a causa della presenza di escrementi di topi e gravi irregolarità igienico-sanitarie riscontrate nella cucina. L'operazione è stata condotta dalle autorità per garantire la sicurezza alimentare e tutelare la salute dei clienti.

© Ilrestodelcarlino.it

Fermo, 15 dicembre 2025 – Sterco di topi nel ristorante e gravi inadempienze igienico sanitarie nella cucina del ristorante. Per questo motivo i carabinieri hanno segnalato il titolare, comminato una sanzione pecuniaria e chiuso il locale. I militari dell’Arma del Nas di Ancona, nell’ambito della strategia operativa straordinaria Giubileo 2025, disposta dal Comando tutela della salute di Roma, hanno svolto un’importante attività di prevenzione e vigilanza che ha evidenziato il ruolo fondamentale dei controlli preventivi per salvaguardare il cliente. Nel tardo pomeriggio di ieri, i carabinieri del Nas hanno condotto un’ispezione presso un ristorante sito a Fermo in località Lido Tre Archi, durante la quale sono state rilevate gravi e diffuse non conformità igienico-sanitarie all’interno del locale. Ilrestodelcarlino.it

I Carabinieri del NAS di Ancona, nell'ambito dei controlli nazionali per il "Giubileo 2025", hanno condotto un'ispezione in un ristorante di Lido Tre Archi ,a Fermo.