Escrementi di topo grasso ovunque e cibo accumulato | i Nas chiudono un ristorante a Fermo

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un controllo dei carabinieri del Nas di Ancona, è stato riscontrato un grave stato di incuria in un ristorante di Fermo, con presenza di escrementi di topo, grasso accumulato e cibo invaso da contaminazioni. Le condizioni igieniche precarie hanno portato alla immediata chiusura dell’attività, evidenziando l’importanza di elevati standard di sicurezza alimentare.

