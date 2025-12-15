Escrementi di topo grasso ovunque e cibo accumulato | i Nas chiudono un ristorante a Fermo

Durante un controllo dei carabinieri del Nas di Ancona, è stato riscontrato un grave stato di incuria in un ristorante di Fermo, con presenza di escrementi di topo, grasso accumulato e cibo invaso da contaminazioni. Le condizioni igieniche precarie hanno portato alla immediata chiusura dell’attività, evidenziando l’importanza di elevati standard di sicurezza alimentare.

I controlli dei carabinieri del Nas di Ancona hanno portato alla chiusura di un ristorante nel quartiere Lido Tre Archi di Fermo: riscontrate gravi carenze igieniche nella cucina.

Escrementi di topi e grasso incrostato: cucina sporchissima, chiuso un ristorante a Lido Tre Archi e titolare multato - FERMO Escrementi di topi, grasso incrostato, residui di cibo rimasti attaccati da tempo sulle attrezzature. msn.com

