Esame di Maturità 2026 le materie della seconda prova | le novità di quest’anno

Gli studenti italiani aspettano con ansia la prima prova dell’Esame di Stato 2026. Il Ministero ha appena annunciato le materie della seconda prova, e le novità di quest’anno fanno già discutere. Per oltre mezzo milione di ragazzi, si avvicina il momento di confrontarsi con le nuove sfide e di mostrare quello che hanno imparato in questi anni. La scuola si prepara a una prova che potrebbe cambiare rispetto al passato, con modalità e argomenti diversi dal solito. È tutto pronto, ora si aspetta solo il giorno di inizio.

L’attesa è finita. Per oltre mezzo milione di studenti, il percorso scolastico si avvicina alla fine con la pubblicazione del Ministero dell’Istruzione e del Merito delle materie dell’ Esame di Stato 2026. La nuova Maturità quest’anno vede molti cambiamenti rispetto agli anni passati, come un nuovo esame orale e l’importanza del voto in condotta. Il calendario prevede l’inizio dell’esame il 18 giugno, con la prima prova di Italiano, seguita il 19 dalla seconda prova. Poi toccherà ai colloqui, che si protrarranno fino a luglio. Le materie della Seconda Prova. Le materie scelte per la seconda prova scritta dell’ esame di Maturità, per i Licei, sono le seguenti: latino per il Classico;. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Esame di Maturità 2026, le materie della seconda prova: le novità di quest’anno Approfondimenti su Maturità 2026 Maturità 2026: le materie della seconda prova, dell'esame orale e tutte le altre novità La Maturità 2026 si avvicina, con importanti aggiornamenti sulle materie delle prove. Esame di Maturità 2026, scelte le materie della seconda prova e orale rinnovato Questa mattina il Ministero ha annunciato le materie scelte per le prove della Maturità 2026. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Materie Maturità 2026, annunciate le discipline per seconda prova e orale: come cambia l'esame Ultime notizie su Maturità 2026 Argomenti discussi: Materie seconda prova Maturità 2026: quando escono e cosa può cambiare; Maturità 2026, quando escono le materie della seconda prova e dell'esame orale; Maturità 2026, dove usciranno le materie?; Maturità 2026, in arrivo le materie. Da quest'anno anche le quattro degli orali. Maturità 2026, le materie della seconda prova e dell'esame oraleIl calcio d'inizio è fissato per le le 8.30 del 18 giugno 2026, con la prima prova scritta ... msn.com Maturità 2026, pubblicate le materie: latino al Classico, matematica allo ScientificoSvelate le materie per le seconde prove scritte e per gli orali. Si inizia il 18 giugno con Italiano, debutta il nuovo Esame di Maturità ... panorama.it Le materie teoriche dell’esame di maturità sono uscite solo per i licei Tecnici e professionali ancora nulla - facebook.com facebook "Da quest'anno si torna all'Esame di Maturità, con un orale radicalmente nuovo", cosa ha detto il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe #Valditara in un videomessaggio sulla #Maturità2026 - #scuola x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.