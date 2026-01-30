Eroe in mare | Andrea Novelli assolto dalle accuse per la strage del veliero

Da soccorritore a imputato, Andrea Novelli torna a respirare. Il maresciallo della Guardia di Finanza di Taranto è stato finalmente assolto dopo un lungo calvario giudiziario. Aveva affrontato accuse pesanti legate alla tragedia del veliero, ma ora la giustizia ha fatto chiarezza. Novelli, che nel frattempo aveva visto il suo nome coinvolto in una vicenda drammatica, può ricominciare senza il peso di un’ingiusta condanna.

Da soccorritore a imputato, e ora definitivamente assolto. È la parabola giudiziaria e umana di Andrea Novelli, 36 anni, maresciallo della Guardia di Finanza, tarantino, finito sotto processo per una tragedia avvenuta in mare mentre svolgeva il suo dovere. La Corte d’appello di Catanzaro ha ribaltato la condanna di primo grado e ha assolto lui e il capitano Vincenzo Barbangelo per la morte di quattro migranti nell’esplosione del veliero “Heaven”, avvenuta il 30 agosto 2020 al largo di Crotone. Il collegio presieduto dal giudice Antonio Battaglia (a latere Paola Ciriaco e Abigail Mellace) ha accolto integralmente le tesi della difesa, cancellando la sentenza con cui il Gup di Crotone, nel maggio 2024, aveva inflitto due anni di reclusione con pena sospesa per naufragio e omicidio colposo plurimo. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

