Imputato di stalking assolto il legale | Accuse tutte smentite dalle prove

Un imputato di stalking e revenge porn è stato assolto perché il fatto non costituisce reato. La sentenza, emessa la settimana scorsa, ha smentito le accuse, che il legale ha definito prive di fondamento alla luce delle prove. La parte offesa ha espresso il suo dolore, evidenziando il rischio di vittimizzazione secondaria in casi come questo.

A processo per stalking e revenge porn, è stato assolto perché il fatto non costituisce reato. La sentenza è stata emessa la scorsa settimana e la parte offesa che aveva manifestato tutta la sua sofferenza: "Avevo sentito parlare di vittimizzazione secondaria. Adesso ne ho capito il significato. È un senso di abbandono e di frustrazione, ma confido ancora che possa ottenere giustizia", aveva detto la 56enne. Parla ora l'avvocato Pier Giorgio Bovoli, che assiste l'uomo finito a processo, un 67enne bolognese. Il legale dell'imputato ritiene che "non possano essere condivisibili termini e modalità" tramite cui "si è data diffusione dell'esito di un processo che, nella sola fase dibattimentale, ha avuto una durata di circa quattro anni".

