Albero crolla in strada | auto presa in pieno giovane sotto choc Tragedia sfiorata a Prato

Stamattina a Prato, un albero è caduto in strada, investendo un'auto e provocando momenti di tensione. L’incidente si è verificato intorno alle 8, all’incrocio tra via Roma e via Zarini, causando disagi al traffico e uno stato di choc tra i presenti. Nessuna vittima grave, ma l’episodio ha richiamato l’attenzione sulla sicurezza degli alberi nelle aree urbane.

Prato, 15 gennaio 2026 – Traffico in tilt in via Roma e tragedia sfiorata stamani intorno alle 8 all'incrocio con via Zarini. Un grosso albero dall'interno del giardino di un'abitazione è caduto in strada. In quel momento stava transitando un'auto guidata da un giovane di 29 anni che è stata presa in pieno. Fortunatamente l'auto è stata colpita dalla chioma dell'albero. Il giovane è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato al pronto soccorso. Ferito e sotto choc ma non grave. Altre tre auto in sosta sono state danneggiate. Sul posto sono intervenute diverse pattuglie della polizia locale.

