Nuove foto di Epstein diffuse dai dem | spuntano Chomsky e Bill Gates

Nuove immagini di Epstein emergono grazie ai Democratici della Commissione di Vigilanza, rivelando presenze di Chomsky e Bill Gates. Le fotografie, provenienti dalla proprietà del finanziere, sono state pubblicate senza ulteriori commenti o contesto, alimentando il dibattito e le speculazioni sul caso. Un approfondimento che riaccende l’attenzione su uno dei scandali più discussi degli ultimi anni.

© Ilgiornale.it - Nuove foto di Epstein diffuse dai dem: spuntano Chomsky e Bill Gates Nuovi sviluppi sul caso di Jeffrey Epstein. I membri democratici della Commissione di Vigilanza della Camera dei Rappresentanti hanno reso pubbliche cinque ulteriori fotografie provenienti dalla proprietà del finanziere pedofilo, precisando che le immagini sono state diffuse senza alcun contesto aggiuntivo rispetto a quello fornito originariamente. Tra i materiali pubblicati compare un passaporto ucraino con indicazione di sesso femminile, una fotografia del filosofo Noam Chomsky a bordo di un aereo insieme a Epstein e uno scatto che ritrae Bill Gates accanto a una donna il cui volto è stato oscurato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it Leggi anche: Caso Epstein, diffuse nuove foto: ci sono anche Bill Gates e Noam Chomsky Leggi anche: USA, i Dem pubblicano nuove foto di Epstein con Trump, Clinton, Bill Gates e Steve Bannon Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Caso Epstein, Trump sulle nuove immagini: “Lo conoscevano tutti, ha foto con chiunque”; Scandalo Epstein, le nuove foto diffuse dai dem: ci sono Trump, Clinton, Gates e Woody Allen; Caso Epstein, diffuse nuove immagini con Trump, Bannon, Clinton e Gates; I preservativi con il volto di Trump, il presidente con sei donne: diffuse nuove foto del caso Epstein. Nuove foto di Epstein diffuse dai dem: spuntano Chomsky e Bill Gates - Le immagini sono state pubblicate senza ulteriore contesto e includono uno screenshot di un estratto di una conversazione via sms, in cui una persona discute dell'invio di ragazze ... ilgiornale.it

