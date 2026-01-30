Epstein file spunta la mail di Musk | Quando posso venire sulla tua isola?

Elon Musk ha scritto a Jeffrey Epstein una mail il 13 dicembre 2013, chiedendo quando poteva andare sulla sua isola. La comunicazione emerge ora, aggiungendo un nuovo dettaglio sulla relazione tra i due.

(Adnkronos) – Elon Musk mandò a Jeffrey Epstein una mail, il 13 dicembre del 2013, per chiedere quando avrebbe recarsi sulla sua isola. E' quanto si legge nei file pubblicati dal Dipartimento di Giustizia. In precedenza Musk aveva affermato di aver respinto gli inviti di Epstein a visitare una delle due isole di sua proprietà,.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Il Dipartimento di Giustizia ha reso pubblici altri 3 milioni di file relativi al caso Epstein.

