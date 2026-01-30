Enrica Bonaccorti ringrazia Renato Zero e aggiorna sulle condizioni di salute | Si fa quello che si può

Enrica Bonaccorti racconta di aver ricevuto un abbraccio a sorpresa da Renato Zero durante un concerto a Roma. La conduttrice ha anche parlato delle sue condizioni di salute, dicendo semplicemente: “Si fa quello che si può”. La scena al concerto ha emozionato molti presenti, e lei ha voluto condividere con il pubblico il suo stato d’animo e la gratitudine per l’affetto ricevuto.

Enrica Bonaccorti a La Vita in Diretta racconta l’abbraccio a sorpresa di Renato Zero al concerto di Roma e parla della malattia e dell’affetto ricevuto.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Renato Zero Renato Zero ferma il concerto per abbracciare Enrica Bonaccorti, malata di tumore e seduta in platea: "Alzati, Enrica" Durante il concerto al Palazzo dello Sport, Renato Zero si è fermato improvvisamente per andare a trovare Enrica Bonaccorti, seduta in platea. Carlo Vanzini aggiorna sulle sue condizioni: “Stanno tornando dei peletti, c’è grande entusiasmo” Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Renato Zero Argomenti discussi: Renato Zero scende dal palco per abbracciare Enrica Bonaccorti. Il video commovente; Mi ha fatto sentire una rockstar, Enrica Bonaccorti racconta la sorpresa di Renato Zero a La Vita in Diretta; Renato Zero ferma il concerto per abbracciare Enrica Bonaccorti: Quest'uomo mi ha rubato il cuore per sempre. Enrica Bonaccorti, dopo l'abbraccio con Renato Zero: Mi ha fatto sentire una rockstarMi ha fatto sentire una rockstar. Enrica Bonaccorti ospite oggi, giovedì 29 gennaio, a 'La Vita in Diretta' da Alberto Matano ha raccontato con emozione della sorpresa ricevuta da Renato Zero ... adnkronos.com Renato Zero scende dal palco per abbracciare Enrica Bonaccorti. Il video commoventeNon è specificato ma con tutta probabilità il contesto era quello del concerto di Renato Zero che si è tenuto ieri 25 gennaio. Il cantautore romano, infatti, sta girando l'Italia con L'Orazero in Tour ... today.it Devo dare un abbraccio a una donna e voi capite il perché". Con queste parole Renato Zero ha fermato il suo show al Palazzetto dello sport di Roma per scendere tra il pubblico e abbracciare Enrica Bonaccorti, diventata sua grande amica dopo una intensa s - facebook.com facebook Renato Zero interrompe il concerto al Palazzo dello Sport di Roma per scendere in platea e dare un forte abbraccio a Enrica Bonaccorti. La conduttrice televisiva, visibilmente commossa e sommersa dagli applausi, sta affrontando il percorso di cure dopo la di x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.