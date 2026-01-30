Enrica Bonaccorti ringrazia Renato Zero e aggiorna sulle condizioni di salute | Si fa quello che si può

Enrica Bonaccorti racconta di aver ricevuto un abbraccio a sorpresa da Renato Zero durante un concerto a Roma. La conduttrice ha anche parlato delle sue condizioni di salute, dicendo semplicemente: “Si fa quello che si può”. La scena al concerto ha emozionato molti presenti, e lei ha voluto condividere con il pubblico il suo stato d’animo e la gratitudine per l’affetto ricevuto.

Enrica Bonaccorti a La Vita in Diretta racconta l’abbraccio a sorpresa di Renato Zero al concerto di Roma e parla della malattia e dell’affetto ricevuto.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Renato Zero ferma il concerto per abbracciare Enrica Bonaccorti, malata di tumore e seduta in platea: "Alzati, Enrica"

Durante il concerto al Palazzo dello Sport, Renato Zero si è fermato improvvisamente per andare a trovare Enrica Bonaccorti, seduta in platea.

enrica bonaccorti ringrazia renatoEnrica Bonaccorti, dopo l'abbraccio con Renato Zero: Mi ha fatto sentire una rockstarMi ha fatto sentire una rockstar. Enrica Bonaccorti ospite oggi, giovedì 29 gennaio, a 'La Vita in Diretta' da Alberto Matano ha raccontato con emozione della sorpresa ricevuta da Renato Zero ... adnkronos.com

enrica bonaccorti ringrazia renatoRenato Zero scende dal palco per abbracciare Enrica Bonaccorti. Il video commoventeNon è specificato ma con tutta probabilità il contesto era quello del concerto di Renato Zero che si è tenuto ieri 25 gennaio. Il cantautore romano, infatti, sta girando l'Italia con L'Orazero in Tour ... today.it

