Carlo Vanzini aggiorna sulle sue condizioni | Stanno tornando dei peletti c'è grande entusiasmo
Carlo Vanzini si mostra senza cappellino: capelli e barba stanno iniziando a ricrescere dopo la fine della chemioterapia. Il telecronista di Sky è carico e ottimista in vista dell'operazione per il tumore al pancreas: "C'è grande entusiasmo". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Ferrari, Vasseur a Sky: Il 2026 l'anno della verità. E il 23 gennaio la nuova monoposto.
F1 | Senza cappellino e sorridente: Vanzini aggiorna i fan sulle sue condizioni di salute - Vanzini si è mostrato in video senza cappellino e ha aggiornato i fan sulle sue condizioni di salute: ecco come sta la voce di Sky Sport F1 ... f1ingenerale.com
Carlo Vanzini bella notizia: "Medicine finite, stanno tornando barba e capelli" e spara a zero sul caso power unit - Il telecronista di Sky Sport F1, Carlo Vanzini, nella sua battaglia contro il tumore si mostra per la prima volta senza cappello ma si dice entusiasta delle cure ... sport.virgilio.it
F1. Carlo Vanzini e il tumore al pancreas, la Ferrari lo abbraccia nel giorno più difficile - L a stagione 2025 si è ufficialmente conclusa nel freddo di Maranello con il tradizionale pranzo di Natale organizzato dalla Ferrari. msn.com
Ferrari, un 2026 senza proclami: Vasseur a Sky Sport Italia. La Ferrari impara dagli errori passati e per il 2026 sceglie la via del silenzio strategico. Intervistato a Maranello da Carlo Vanzini di Sky, il team principal Frederic Vasseur ha tracciato la rotta: niente pr - facebook.com facebook
Siamo vicini a Carlo Vanzini dopo che ha rivelato al Corriere della Sera di avere un tumore al pancreas, per cui sarà operato a gennaio. Carlo, la voce numero uno della Formula 1, è un nostro storico collaboratore e gli auguriamo di lasciarsi questo periodo x.com
