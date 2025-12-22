Carlo Vanzini aggiorna sulle sue condizioni | Stanno tornando dei peletti c'è grande entusiasmo

Carlo Vanzini si mostra senza cappellino: capelli e barba stanno iniziando a ricrescere dopo la fine della chemioterapia. Il telecronista di Sky è carico e ottimista in vista dell'operazione per il tumore al pancreas: "C'è grande entusiasmo". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Ferrari, Vasseur a Sky: Il 2026 l'anno della verità. E il 23 gennaio la nuova monoposto.

F1 | Senza cappellino e sorridente: Vanzini aggiorna i fan sulle sue condizioni di salute - Vanzini si è mostrato in video senza cappellino e ha aggiornato i fan sulle sue condizioni di salute: ecco come sta la voce di Sky Sport F1 ... f1ingenerale.com

Carlo Vanzini bella notizia: "Medicine finite, stanno tornando barba e capelli" e spara a zero sul caso power unit - Il telecronista di Sky Sport F1, Carlo Vanzini, nella sua battaglia contro il tumore si mostra per la prima volta senza cappello ma si dice entusiasta delle cure ... sport.virgilio.it