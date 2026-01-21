Ai funerali di Enrico De Martino, scomparso il 19 gennaio 2026, familiari, amici e figure pubbliche si sono riuniti a Torre del Greco per l’ultimo saluto. Tra i presenti anche Belen e Emma Marrone, che hanno mostrato vicinanza e rispetto in un momento di lutto condiviso. Un evento che ha ricordato l’importanza dei legami e della solidarietà in momenti di perdita.

Ci sono lutti che riescono a mettere in secondo piano distanze, incomprensioni e storie finite. È quanto accaduto a Torre del Greco, dove familiari, amici e volti noti del mondo dello spettacolo si sono riuniti per l’ultimo saluto a Enrico De Martino, padre di Stefano, scomparso il 19 gennaio 2026 all’età di 61 anni dopo una lunga malattia. Le esequie si sono svolte nel pomeriggio del 20 gennaio nella chiesa di San Michele, un luogo profondamente legato alla storia della famiglia, proprio lì, più di trent’anni fa, Enrico e la moglie Mariarosaria avevano celebrato il loro matrimonio. Un cerchio che si chiude, in un’atmosfera di raccoglimento e commozione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Stefano De Martino, ai funerali del padre Enrico anche Belen: il gesto di Emma Marrone

Stefano De Martino, il gesto di Emma Marrone ai funerali del padre: lacrime a fiumiLunedì 20 gennaio, Torre del Greco ha accolto l'ultimo saluto a Enrico De Martino, padre di Stefano De Martino.

Stefano De Martino ai funerali del padre: "È stato il miglior papà", la vicinanza delle ex Belen Rodriguez e EmmaDurante i funerali di Enrico De Martino, Stefano ha ricordato il padre come il miglior papà.

