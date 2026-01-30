Emergenza in campo lavoro sul mercato | l’Avellino non si ferma

L’Avellino ha perso Favilli per la partita di domani contro il Cesena. L’attaccante non sarà in campo, e i biancoverdi devono trovare subito le risposte per non perdere terreno in campionato. La squadra si prepara a una sfida importante senza uno dei suoi uomini più esperti.

Tempo di lettura: 2 minuti L’ Avellino dovrà fare a meno di Andrea Favilli nella sfida di domani contro il Cesena. L’attaccante biancoverde non figura nell’elenco dei convocati a causa di un edema osseo al calcagno sinistro che lo costringe allo stop nel match in programma alle ore 15 al Partenio-Lombardi. L’infermeria resta affollata anche per le altre assenze già note. Fuori per squalifica Lorenco Simic, fermato per somma di ammonizioni. Prosegue il percorso di recupero per Roberto Insigne, alle prese con una lesione al soleo destro, e per Justin Kumi, ancora ai box per una lesione distrattiva al flessore della coscia destra. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Emergenza in campo, lavoro sul mercato: l’Avellino non si ferma Approfondimenti su Avellino Cesena Izzo si ferma, l’Avellino corre ai ripari: riflessioni sul mercato Armando Izzo non scende in campo con l’Avellino. Napoli si ferma, mezzo milione in piazza contro la manovra: in campo anche la Cgil Avellino Il 12 dicembre 2025, Napoli è stata teatro di una grande mobilitazione contro la manovra di bilancio, con circa mezzo milione di persone in piazza. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Avellino Cesena Argomenti discussi: Emergenza Ciclone Harry: Questi gli interventi sul territorio, i ringraziamenti dell'amministrazione comunale alle associazioni di Protezione Civile (video); Ciclone Harry | Unife sul campo in Sardegna per monitorare l’impatto sulle coste; BELLUNO | MAXI EMERGENZA SIMULATA: TESTATO IL SISTEMA DEI SOCCORSI; Emergenza sicurezza, il Comune: Lavorare su doppio binario: percorsi educativi e più controlli. Mazara, tutti al lavoro dopo il maltempo: volontari in campo con l’assessore CarusoSul campo, sin dalle prime ore successive all’emergenza, operano decine di volontari, coordinati dall’assessore comunale Giampaolo Caruso, impegnati in interventi di rimozione detriti, assistenza alla ... tp24.it L’impegno dei volontari nel territorio messinese devastato dal ciclone HarryLa voce a chi, impegnato nell'associazionismo, ha dato una mano e continua ad aiutare in una situazione d'emergenza nella zona ionica The post L’impegno dei volontari nel territorio messinese devastat ... msn.com Maltempo in Sicilia, Meloni sul campo: sopralluogo a Niscemi e vertice d’emergenza a Catania Ciclone Harry, frane e evacuazioni in Sicilia: Giorgia Meloni in visita a Niscemi e Catania, vertice con Protezione Civile e primi fondi per l’emergenza. #notizie #n facebook CDM - Napoli, l'emergenza è infinita, Meret in campo al posto di Milinkovic-Savic, l'ipotesi ift.tt/4oSWDnf x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.