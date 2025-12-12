Napoli si ferma mezzo milione in piazza contro la manovra | in campo anche la Cgil Avellino

Il 12 dicembre 2025, Napoli è stata teatro di una grande mobilitazione contro la manovra di bilancio, con circa mezzo milione di persone in piazza. La protesta, organizzata da diverse sigle sindacali e cittadini, ha coinvolto tutta la città, evidenziando il forte malcontento verso le recenti misure economiche e sociali adottate dal governo.

Napoli, 12 dicembre 2025 – Mezzo milione di persone, secondo i numeri diffusi dagli organizzatori, è sceso oggi in piazza contro la manovra di bilancio. Una cifra imponente, che non ha bisogno di aggettivi per descriversi e che, con il suo 68% di adesione allo sciopero, dice più di quanto molte.

